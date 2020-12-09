Челябинск получит 241 млн рублей из федерального бюджета на капремонт театра драмы

Южный Урал получит из федерального бюджета 241 млн рублей на капитальный ремонт Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, в 2021-2023 гг. на модернизацию культурных учреждений будет направлено более 4,6 млрд рублей. 22 региона получат федеральное финансирование на ремонт театров и домов культуры, строительство новых концертных залов и реставрацию музеев и объектов культурного наследия.

В частности, Челябинску в 2022-2023 гг. получит 241 млн рублей на капитальный ремонт театра драмы. Работы планируется завершить и сдать объект в эксплуатацию в 2024 году.