09 Декабря 2020
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Политика В России
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: Ru-mir.net

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин назвал высказывания Владимира Кара-Мурзы о новых санкциях Евросоюза хайпом

Вчера, во время интервью изданию «The Insider», в ответе на вопрос о том, кто из россиян может попасть под персональные санкции, Владимир Кара-Мурза упомянул фамилию известного петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Он также отметил, что его могли бы включить и в новые списки, но он уже под санкциями Евросоюза с октября текущего года. Темой обсуждения стал утвержденный Советом ЕС общеевропейский Акт Магнитского.

С просьбой прокомментировать заявление в интернет-издании редакция Накануне.RU обратилась непосредственно к Евгению Викторовичу Пригожину. Официальный ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице «ВКонтакте».

«Предполагать, что у Кара-Мурзы есть хоть какое-то влияние на Госдеп США точно так же нелепо, как верить в то, что если я обращусь в Госдуму РФ и попрошу включить в санкции Микки Мауса, Брежнева, Буратино и Эйфелеву башню, то это произойдет. Это полный абсурд», – заявил Евгений Пригожин. Также он отметил, что подобные представители СМИ нередко используют громкие сюжеты и громкие имена, чтобы привлечь внимание к своей персоне. «Кара-Мурза – мерзкий американский шпион, по моему мнению, которого выставили из РФ, и, слава Богу. Теперь и американцам он стал неинтересен, и они тоже хотят от него избавиться. Вот он всеми силами и пытается пропиариться», – написал он.

Однако бизнесмен отметил прежние заслуги журналиста и выразил готовность помочь ему. "Я протягиваю ему руку помощи, точно так же как до этого протягивал ее Соболь, Навальному, Олевскому и другим абсолютно никчемным людям", – заключил он.

Нужно отметить, что ранее Совет Европы принял к рассмотрению заявление бизнесмена о его исключении из санкционного списка по Ливии. А в марте 2020 года по итогам судебного разбирательства с предпринимателя и управляемых им компаний сняли все обвинения во вмешательстве в выборы США, и по просьбе прокуратуры дело было «прекращено навсегда без права быть возвращенным в суд» из-за отсутствия доказательств.

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Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин назвал высказывания Владимира Кара-Мурзы о новых санкциях Евросоюза хайпом

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Теги: евгений пригожин, конкорд, кара-мурза, санкции ЕС, хайп, ливия



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