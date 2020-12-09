Посол Молдавии в России отозван после скандала с контрабандой анаболиков

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику, потребовав от главы внешнеполитического ведомства страны Аурелиу Чокоя провести расследование.

Ранее автомобиль посольства был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. Груз в 350 кг на сумму примерно 200 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса. Обвинения предъявлены одному из водителей посольства, который был задержан в этом автомобиле, пишет ТАСС.