09 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: СФН

Посол Молдавии в России отозван после скандала с контрабандой анаболиков

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику, потребовав от главы внешнеполитического ведомства страны Аурелиу Чокоя провести расследование.

Ранее автомобиль посольства был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. Груз в 350 кг на сумму примерно 200 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса. Обвинения предъявлены одному из водителей посольства, который был задержан в этом автомобиле, пишет ТАСС.

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Посол Молдавии в России отозван после скандала с контрабандой анаболиков

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Теги: посол молдавии в россии, контрабанда анаболиков



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