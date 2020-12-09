На трассе М-5 в Челябинской области перекроют движение
В Челябинской области на автомобильной трассе М-5 рядом с поселком Саргазы 10 декабря перекроют движение из-за проведения работ по установке модульного пешеходного перехода.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УПРДОР "Южный Урал", на 1859 км трассы М-5 полностью закроют движение с 23:30 до 00:00.
"На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций вводится единовременное перекрытие с полной остановкой движения", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет введено ограничение скорости с 22:00 до 23:30 10 декабря и с 00:00 до 01:30 11 декабря.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.