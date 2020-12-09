В Нижневартовске прошёл новогодний мастер-класс для детей с ограниченными возможностями

В Международный день инвалидов в Нижневартовске детская школа искусств №1, школа №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Молод ёжный городской клуб молодых людей с ограниченными возможностями здоровья "САМиТ" организовали в Zoom онлайн мероприятие. На связь со своими друзьями дети и преподаватели детской школы искусств №1 вышли из малого концертного зала, где была оформлена выставка ярких художественных работ обучающихся. Это стало прекрасным дополнением к рассказу о том, чем живет школа и кто в ней обучается, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Новогоднюю тематику поддержали во время мастер-класса. Под руководством преподавателей все стали его участниками. Заранее подготовленные картонные макеты лесных животных Югры нужно было дорисовать и раскрасить. Ребята в процессе работы охотно показывали друг другу, что у них получилось. Завершилась встреча трансляцией в видеозаписи концерта, который собран из номеров музыкального и хореографического творчества в исполнении обучающихся Детской школы искусств №1. Мероприятие прошло в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 – 30 гг.".

Мероприятие реализуется по инициативе Детской школы искусств №1 уже во второй раз. К нему ответственно готовятся преподаватели и обучающиеся, пишут сценарий, репетируют концертные номера, определяют направленность мастер-классов.