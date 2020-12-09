Силуанова устраивают цены на нефть: может быть даже на пополнение ФНБ останется

Цены на нефть стабилизировались на уровне $47-49 за баррель, сообщил на совещании президента с правительством вице-премьер по ТЭК Александр Новак. Он сообщил о переговорах в рамках сделки ОПЕК+, по которой ряд добывающих стран в этом году договорился о сокращении производства нефти.

Новак рассказал, что переговоры были непростыми, но в итоге действующее соглашение было подтверждено, как и намерение постепенного возврата на рынок добычи 2 млн баррелей нефти в сутки.

"С января страны увеличат добычу на 500 тыс. баррелей в сутки – до 7,7 млн баррелей в сутки. Распределение будет пропорционально добыче в странах-участницах сделки. Встречи для оценки состояния рынка будут проходить ежемесячно. Это соответствует интересам России. Каждый месяц, согласно условиям сделки, можно будет в целом увеличить добычу не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки", - отметил Новак. Условия сделки позволят России с января 2021 года увеличить добычу на 625 тыс. баррелей в сутки или 31% от максимального уровня сокращения.

Новак считает, что спрос по сравнению с апрелем частично восстановился, но он "делает это медленнее, чем мы прогнозировали (восстановление составило 15-17 млн баррелей в сутки)". "Из позитивных факторов – завершение выборов в США и анонс нескольких вакцин от коронавируса. Также восстанавливается азиатский рынок. Отрицательно влияют такие факторы как ограничения со второй волной пандемии, а также коммерческие авиаперевозки на уровне 64% от докризисного, автомобильная активность населения в зимний период ниже, но все равно значительно выше, чем в весенний период кризиса. В странах, которые не входят в ОПЕК+, постепенно активизировались инвестиции и добыча", - отметил Новак.

Ситуацию с нефтяными ценами прокомментировал и министр финансов России Антон Силуанов: "Предсказуемость на рынке нефти – одно из важных условий финансовой стабильности, обеспечения бюджета и Фонда национального благосостояния. Базовая цена на нефть на 2021 год заложена в бюджете в размере чуть больше $43 за баррель. Это позволит нам исполнить доходную часть бюджета и может быть даже немного пополнить ФНБ".