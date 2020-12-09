09 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
концерт для ветеранов (2020) | Фото: В.Н. Горелых

В свердловский санаторий "Обуховский" нагрянул полицейский десант

Совет ветеранов при ГУ МВД России по Свердловской области одержал победу в конкурсе проектов министерства социальной политики региона "Нам года – не беда".

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых, это один из реализуемых правительством Среднего Урала проектов, который направлен на поддержку ветеранского движения.

"С помощью гранта более 50-ти человек посетили санаторий "Обуховский" в городе Камышлов. Здесь заслуженные ветераны органов внутренних дел организовали несколько "круглых столов", где обменялись богатым накопленным опытом в сфере наставничества с новым поколением сотрудников полиции, по патриотическому воспитанию молодежи, итогами проделанной работы в рамках мероприятий в честь 75-летия Великой Победы над фашистской Германией, определили лучшие первичные ветеранские ячейки гарнизона.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, участники мероприятия обсудили план действий на 2021 год. Творческих идей у Совета ветеранов главного управления достаточно много. Их важный в основном профилактический труд находит поддержку у руководства Главка и в правительстве", - отметил полковник Горелых.

концерт для ветеранов(2020)|Фото: В.Н. Горелых

Гостям санатория специалисты оказали помощь в восстановлении здоровья, предоставляя возможность посетить соляные пещеры с целью устранения проблем с дыханием, сухие углекислые ванны и комнаты для ингаляции минеральной водой.

"Мы видим и чувствуем, что в Обуховском работают настоящие профессионалы. Они с душой относятся к своему делу, проявляя искреннюю заботу и внимание к людям преклонного возраста, посвятивших свою жизнь служению Отчизне и борьбе с преступностью. Время пребывания в санатории еще не вышло, а наш боевой ветеранский корпус уже получил столько энергии и сил, что готов с еще большим упорством работать на благо Родины", - рассказал председатель областного Совета ветеранов Владимир Ралдугин.

Также в санаторий приехал ансамбль культурного центра ГУ МВД по Свердловской области "Сердце Урала". Артисты устроили праздничный концерт с 17-ю разножанровыми номерами. Завораживающие инструментальные партии на саксофоне исполнил полицейский ППС Екатеринбурга Артем Фомин. Замечательное музыкальное выступление на скрипке подарил зрителям старший оперуполномоченный УУР Главка Леонид Сметанин. А за поднятие боевого духа отдыхающих отвечали курсанты УРЮИ МВД России: они исполнили песни "Служа закону", "Если нужно" и "Наша служба и опасна, и трудна".

"Делегацию ветеранов очень порадовало, что действующие сотрудники полиции про нас помнят даже тогда, когда мы находимся на отдыхе. Низкий поклон и коллективу санатория Обуховский за домашнюю обстановку, царящую в их учреждении", - отметила представитель старшего поколения МВД Валентина Кустова.

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В свердловский санаторий "Обуховский" нагрянул полицейский десант

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Теги: ветераны, Обуховский, санаторий, МВД



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