09 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Парк &quot;Зеленая роща&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В Зеленой роще Екатеринбурга работают отпугиватели птиц и охранники елок

Сегодня общественные инспекторы в очередной раз проверили реконструированный недавно парк "Зелёная роща". Для жителей уральской столицы зона отдыха и досуга открылась 16 октября, и за это время там ещё завершались некоторые работы - было установлено освещение, заменены мусорные баки, установлены новые скамейки и оборудована спортивная площадка.

Как сообщил журналистам директор МКУ "Городское благоустройство" Антон Козлов, обновление Зелёной рощи полностью закончено, однако это не значит, что парк перестает развиваться и совершенствоваться.

По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, мэрия собирается решить проблему с воронами, которые активно атакуют парковые дорожки и скамейки. Специально для этого в зелёной зоне установлены отпугиватели птиц, в ближайшее время будет закуплено ещё несколько подобных устройств.

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

По словам заместителя председателя общества защиты природы Вадима Аверьянова, отпугиватели никоим образом не вредят пернатым, да и ориентированы исключительно на ворон. На данный момент в Екатеринбурге аналогичная технология используется в аэропорту Кольцово и уже доказала свою эффективность.

К середине декабря парк начнёт работать по новому графику: с 6 утра до 11 вечера. На ночь зелёная зона будет закрываться и в скором времени уже будут куплены замки. Для соблюдения режима в парке также будут установлены громкоговорители для оповещения посетителей о закрытии. Благодаткова обратилась к "халявщикам", заверив, что в преддверии новогодних праздников ёлочки будут охраняться сотрудниками полиции.

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

В дальнейшем парк продолжит развиваться и облагораживаться. Для этого будет увеличено и ежегодное финансирование, однако во сколько городу обойдется содержание Зелёной рощи, пока неизвестно.

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

Парк Зеленая роща(2020)|Фото: Накануне.RU

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В Зеленой роще Екатеринбурга работают отпугиватели птиц и охранники елок

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Теги: зеленая роща, отпугиватели птиц



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