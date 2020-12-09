Путин: В СССР дефицит был, а сейчас у людей денег на продукты не хватает

Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам поднял тему доступности продуктов для населения. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что почти по всем продуктам в стране достигнута самообеспеченность.

"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - отметил президент.

По словам Патрушева, Россия пока только на 65% обеспечивает себя семенами, не до конца обеспечена овощами, плодами и ягодами. По производству молока страна приближается к самообеспеченности в 90%.

Кроме того, министр сельского хозяйства рассказал об итогах уборочной компании. По его словам, посевная прошла без сбоев, дефицита продуктов не наблюдается, индекс производства составил 101,8%, а также в отрасли есть тенденция небольшого роста зарплат (средняя составила 30,1 тыс. рб.).

Собран один из самых внушительных урожаев зерновых в истории – более 131 млн тонн. По таким продуктам как картофель и сахар производство превысило потребности российского рынка.