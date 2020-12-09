Администрацию Сургута вместо Шувалова возглавил его заместитель

Исполнять обязанности главы Сургута будет его заместитель Алексей Жердев, передает корреспондент Накануне.RU.

Эта информация появилась в местных telegram-каналах. По предварительным данным, ушедший в отставку мэр Сургута Вадим Шувалов может перейти на работу в состав окружного правительства.

Официальных комментариев по ситуации пока нет. Отметим, что при уходе Шувалов заявил, что "принял решение перейти на другую работу, где сможет принести больше пользы Югре, городу и всем сургутянам".

Напомним, Шувалов возглавил Сургут 28 июня 2016 г. Его предшественник, Дмитрий Попов, покинул пост из-за уголовного преследования, которое кончилось оправданием политика.