Свердловчане поставили рекорд на всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

В первый день всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности участие в нем приняли около 2 тысяч жителей Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, это абсолютный рекорд среди всех регионов России, при этом почти половина свердловчан, прошедших тест, смогли с первого раза решить все задания. Всего по стране в зачете в момент старта приняли участие 27 тысяч человек, из которых успешно выполнили задания почти 50%.

В этом году зачет разделен на две части: помимо вопросов для граждан, появились отдельные задания и для предпринимателей. Около 100 бизнесменов Свердловской области уже проверили свою финансовую грамотность – это второе место по стране.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит с 7 по 16 декабря 2020 года. Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, получат именные сертификаты. Кроме этого, на основе полученных результатов каждому будут даны индивидуальные рекомендации, которые позволят восполнить пробелы в знаниях и повысить уровень финансовой грамотности. Организаторами зачета являются Банк России и Агентство стратегических инициатив. В 2018 и 2019 годах в нем приняли участие более полумиллиона участников.

Стоит отметить, что на Среднем Урале действует программа "Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018-2023 годы". Ее участники – исполнительные органы государственной власти региона, Уральское Главное управление Банка России, территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области и региональный центр финансовой грамотности. Во многом благодаря такому сотрудничеству, по итогам 2019 года область заняла достойное место в группе регионов России с высшим индексом финансовой грамотности.

Также сегодня в России разработана национальная стратегия в области повышения финансовой грамотности. Свердловская область активно включилась в эту работу: подписаны и действуют соответствующие соглашения о сотрудничестве между правительством региона и Минфином России, а также Центральным банком РФ.