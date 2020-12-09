Кремль опроверг информацию о двух одинаковых кабинетах Путина

В Кремле опровергли сообщения о наличии у Владимира Путина идентичных кабинетов в разных городах, чтобы скрывать, где он находится.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал расследование, в котором утверждается, что с начала пандемии президент преимущественно находится в Сочи. Авторы материала заявляют, что там для него сделали точно такой же кабинет, как в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Представитель Кремля назвал эти данные "компонентами информационной атаки, которая не может достигнуть своей цели".

Песков сообщил, что одинаковых кабинетов у главы государства нет, а есть "много кабинетов в разных городах", пишет "МК".