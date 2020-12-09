Жители пермского дома, у которого сгорела крыша, начали возвращаться в свои квартиры

В пермском доме по улице Студенческая, 20 практически завершено восстановление систем жизнеобеспечения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Ход восстановительных работ проконтролировал глава Перми Дмитрий Самойлов.

"Сегодня приехал в дом, пообщался с людьми. В доме уже восстановили отопление, есть электричество, горячая и холодная вода. Осталось доделать канализацию во втором подъезде. Подрядчик обещает, что в ближайшие несколько дней решит и эту проблему. После этого остальные жители, кроме 5 этажа, если захотят, могут возвращаться домой", - сообщил он.

На крыше рабочие начали подготовку к монтажу стропильных конструкций, их планируется восстановить до конца года. Завершить работы планируют за два-три месяца.

Напомним, возгорание кровли дома по улице Студенческая, 20 произошло утром 3 декабря. Никто из жильцов не пострадал. Им была предоставлена возможность временного размещения в гостинице "Спутник". Сейчас там проживает 25 человек, они были обеспечены горячим питанием и сухими пайками