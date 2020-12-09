09 Декабря 2020
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Общество Курганская область
шумков вадим михайлович губернатор курганской области (2018) | Фото: Накануне.ru

В Зауралье бюджетники и пенсионеры по инициативе губернатора Шумкова получат единовременные выплаты

До 25 декабря этого года по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова бюджетники и пенсионеры региона получат единовременные выплаты в размере 5 тыс. руб. – региональные и муниципальные власти направят эти деньги гражданам за счет экономии на содержании чиновничьего аппарата, рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Губернаторские выплаты в размере 5 тыс. руб. выдадут порядка 6 тыс. неработающим пенсионерам 65 лет и старше, которые получают минимальную пенсию, то есть являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 1 декабря 2020 года. Также по 5 тыс. руб. получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Денежные средства начнут перечислять уже на этой неделе.

Также власти заявили, что с 2021 года планируется перейти к системной работе по повышению зарплаты жителей Курганской области. Глава региона Вадим Шумков ранее призвал профсоюзы, Общественную палату, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловую Россию" и "Опору России" работать в этом направлении

Отмечается, что деньги на повышение зарплат могут быть сэкономлены предприятиями и организациями за счет снижения тарифов на электроэнергию.

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В Зауралье бюджетники и пенсионеры по инициативе губернатора Шумкова получат единовременные выплаты

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Теги: бюджетники, пенсионеры, Вадим Шумков



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