09 Декабря 2020
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Спорт Свердловская область Омская область
хоккеист Сергей Шумаков (2020) | Фото: Егор Алеев/ТАСС

"Автомобилист" подписал нападающего сборной России из "Авангарда"

В ХК "Автомобилист" из омского "Авангарда" перешел нападающий Сергей Шумаков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Шумаков пополнил состав уральцев в обмен на денежную компенсацию. Контракт с ним рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Сергей родился 4 сентября 1992 года в Челябинске и является воспитанником "Трактора". В КХЛ форвард дебютировал в 2011 году и всего провел в лиге 464 матча, набрав 260 (127+133) очков при показателе полезности +76.

хоккеист Сергей Шумаков(2020)|Фото: Пресс-служба ХК "Авангард"

В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 75 игр, 44 (23+21) очка и полезность +12. Является финалистом Кубка-2018/19 и лучшим игроком КХЛ по показателю полезности "+/-" сезона 2017/18.

Также Сергей Шумаков неоднократно вызывался в сборную России, в составе которой принимал участие в Евротуре. Всего за национальную команду он сыграл 19 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Напомним, накануне "Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив в гостях как раз "Авангарду". Примечательно, что Шумаков за омскую команду в этом матче не играл.

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"Автомобилист" подписал нападающего сборной России из "Авангарда"

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Теги: Автомобилист, Авангард, Шумаков, нападающий, КХЛ



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