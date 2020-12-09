"Автомобилист" подписал нападающего сборной России из "Авангарда"

В ХК "Автомобилист" из омского "Авангарда" перешел нападающий Сергей Шумаков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Шумаков пополнил состав уральцев в обмен на денежную компенсацию. Контракт с ним рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Сергей родился 4 сентября 1992 года в Челябинске и является воспитанником "Трактора". В КХЛ форвард дебютировал в 2011 году и всего провел в лиге 464 матча, набрав 260 (127+133) очков при показателе полезности +76.

В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 75 игр, 44 (23+21) очка и полезность +12. Является финалистом Кубка-2018/19 и лучшим игроком КХЛ по показателю полезности "+/-" сезона 2017/18.

Также Сергей Шумаков неоднократно вызывался в сборную России, в составе которой принимал участие в Евротуре. Всего за национальную команду он сыграл 19 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Напомним, накануне "Автомобилист" потерпел девятое поражение подряд, уступив в гостях как раз "Авангарду". Примечательно, что Шумаков за омскую команду в этом матче не играл.