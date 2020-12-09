Мэр Сургута ушёл в отставку

Ушёл в отставку глава Сургута Вадим Шувалов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в гордуму о сложении полномочий главы города. Хочу поблагодарить всех сургутян за всю ту поддержку, которые вы мне оказывали на протяжении всего времени моих полномочий, за всю совместную работу, которую мы проделали вместе, для того, чтобы наш Сургут стал ещё краше, ещё комфортнее для жизни. Спасибо моей команде – спасибо вам дорогие горожане", - написал Шувалов на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, Шувалов возглавил Сургут 28 июня 2016 г. Его предшественник, Дмитрий Попов, покинул пост из-за уголовного преследования, которое кончилось оправданием политика.