В Златоусте завод погасил долг по зарплате перед работниками на 7 млн рублей

Завод златоустовских металлоконструкций после вмешательства прокуратуры погасил задолженность по зарплате перед работниками на сумму свыше 7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Предприятие не выплатило 315 работникам зарплату за сентябрь – октябре на общую сумму свыше 7 млн руб.

Прокурор внес директору завода предписание. Также было возбуждено административное дело за невыплату в установленный срок заработной платы. После этого предприятие погасило долги по зарплате перед работниками.