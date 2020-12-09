Депутаты перевели Волгоградскую область на московское время

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переводе Волгоградской области на московское время, проигнорировав референдум, проводившийся несколько лет назад, по итогам которого жители высказались против такого перехода.

Законопроект был инициирован Волгоградской областной думой, но, как выяснилось, не на основании референдума, а на основании опроса, легитимность которого многие ставят под сомнение.

Накануне оппозиционные депутаты Госдумы вообще пытались снять вопрос с рассмотрения, но их позиция не была поддержана.