Свердловским медикам безвозмездно передали 1000 упаковок "Арепливира"

В рамках Всероссийской программы "Арепливир – врачам" свердловским медикам передали 1000 упаковок новейшего противовирусного препарата, передает корреспондент Накануне.RU. Важный дар был передан холдинговой компанией "ПРОМОМЕД".

Напомним, Средний Урал стал еще одним регионом России, где стартовала благотворительная акция фармкомпании. С начала пандемии здесь зафиксировано свыше двух тысяч заражений COVID-19 среди медицинских работников. Понятно, что любая помощь лишней сегодня для медицинской сферы региона не бывает.

Как пояснили в компании, оказать поддержку врачам здесь считают важным делом: "Сегодня медики намного эффективнее противостоят опасности заражения, чем в начале пандемии, - говорится в пресс-релизе «ПРОМОМЕДа». - По данным Минздрава, с начала весны по середину лета доля медработников в общем числе заболевших снизилась в десять раз - с 20% до 2%. Но и сейчас происходят случаи заражения врачей и медсестер. Поэтому мы решили «спасать тех, кто спасает жизни». Партии «Арепливира» поступают в регионы для того, чтобы заболевшие медработники получали их бесплатно".

По словам главного исполнительного директора компании Андрея Младенцева, препарат является разработкой «ПРОМОМЕДа».

"Мы создавали лекарство практически с нуля. Его применение позволяет предотвратить переход болезни в тяжелую форму и способствует более быстрому выздоровлению. В результате медики смогут скорее вернуться на передовую. Сейчас это очень важно для всех. Как разработчики мы готовы не только предоставить медработникам свой препарат, но и обучать тактике его применения для лечения COVID-19", - подчеркнул руководитель компании.

«Арепливир» является препаратом прямого действия против коронавируса с доказанной эффективностью, входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он признан на международном уровне и используется в других странах. Компания планирует включить в программу еще несколько регионов России для обеспечения бесплатной терапией докторов и младшего медперсонала.

Справка. «ПРОМОМЕД» — один из лидеров российской фармацевтической отрасли, в активе которого уникальные разработки лекарственных средств и производство широкого спектра препаратов в различных терапевтических направлениях. Среди них «Ванкомицин», «Дорипенем», «Меропенем», «Линезолид», противоопухолевые препараты, плазмозамещающие растворы, диуретические и антисептические, сердечнососудистые, ноотропные средства, НПВС. Собственная производственная площадка АО «Биохимик» позволяет не только в кратчайшие сроки разработать и произвести любые инновационные препараты в соответствии стандартам GMP, но и контролировать высочайшие стандарты качества на каждом этапе производства от молекулы до готовой лекарственной формы.