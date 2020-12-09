09 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
арепливир, лекарство, ковид (2020) | Фото: пресс-служба компании &quot;Промомед&quot;

Свердловским медикам безвозмездно передали 1000 упаковок "Арепливира"

В рамках Всероссийской программы "Арепливир – врачам" свердловским медикам передали 1000 упаковок новейшего противовирусного препарата, передает корреспондент Накануне.RU. Важный дар был передан холдинговой компанией "ПРОМОМЕД".

арепливир, лекарство, ковид, производство, фармацевтика(2020)|Фото: пресс-служба компании "Промомед"

Напомним, Средний Урал стал еще одним регионом России, где стартовала благотворительная акция фармкомпании. С начала пандемии здесь зафиксировано свыше двух тысяч заражений COVID-19 среди медицинских работников. Понятно, что любая помощь лишней сегодня для медицинской сферы региона не бывает.

Как пояснили в компании, оказать поддержку врачам здесь считают важным делом: "Сегодня медики намного эффективнее противостоят опасности заражения, чем в начале пандемии, - говорится в пресс-релизе «ПРОМОМЕДа». - По данным Минздрава, с начала весны по середину лета доля медработников в общем числе заболевших снизилась в десять раз - с 20% до 2%. Но и сейчас происходят случаи заражения врачей и медсестер. Поэтому мы решили «спасать тех, кто спасает жизни». Партии «Арепливира» поступают в регионы для того, чтобы заболевшие медработники получали их бесплатно".

арепливир, лекарство, ковид, производство, фармацевтика(2020)|Фото: пресс-служба компании "Промомед"

По словам главного исполнительного директора компании Андрея Младенцева, препарат является разработкой «ПРОМОМЕДа».

"Мы создавали лекарство практически с нуля. Его применение позволяет предотвратить переход болезни в тяжелую форму и способствует более быстрому выздоровлению. В результате медики смогут скорее вернуться на передовую. Сейчас это очень важно для всех. Как разработчики мы готовы не только предоставить медработникам свой препарат, но и обучать тактике его применения для лечения COVID-19", - подчеркнул руководитель компании.

арепливир, лекарство, ковид(2020)|Фото: пресс-служба компании "Промомед"

«Арепливир» является препаратом прямого действия против коронавируса с доказанной эффективностью, входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он признан на международном уровне и используется в других странах. Компания планирует включить в программу еще несколько регионов России для обеспечения бесплатной терапией докторов и младшего медперсонала.

Справка. «ПРОМОМЕД» — один из лидеров российской фармацевтической отрасли, в активе которого уникальные разработки лекарственных средств и производство широкого спектра препаратов в различных терапевтических направлениях. Среди них «Ванкомицин», «Дорипенем», «Меропенем», «Линезолид», противоопухолевые препараты, плазмозамещающие растворы, диуретические и антисептические, сердечнососудистые, ноотропные средства, НПВС. Собственная производственная площадка АО «Биохимик» позволяет не только в кратчайшие сроки разработать и произвести любые инновационные препараты в соответствии стандартам GMP, но и контролировать высочайшие стандарты качества на каждом этапе производства от молекулы до готовой лекарственной формы.

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Свердловским медикам безвозмездно передали 1000 упаковок "Арепливира"

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Теги: ковид, медицина, Арепливир,



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