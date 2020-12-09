Песков назвал неуважением к людям отказ петербургских ресторанов от ограничений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.

Так называемое ресторанное движение сопротивления является проявлением неуважения к гражданам, заявил он.

"Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты, городские власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией.

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Напомним, в Петербурге ввели жесткие меры из-за распространения коронавируса: с 30 декабря по 3 января не будут работать все заведения общепита, а с 4 по 10 января они могут работать с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 10 января также закроются все музеи, театры, выставки, зоопарк, отменены концерты, а на автобусные экскурсии будет действовать запрет.