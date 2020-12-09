Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной продлили арест на полгода

Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение громкого дела об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге. Обвиняемых оставили под арестом еще на полгода.

Напомним, на скамье подсудимых оказались Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова. Как сообщили Накануне.RU в облсуде, сегодня им было оглашено обвинительное заключение.

Федоровича и Меньщикову обвиняют в том, что 7 августа 2019 года они напали на мужчину, с которым у них ранее произошел конфликт, и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Кроме этого, как полагает следствие, Ахметвалиев, Федорович и Меньщикова вывезли в коллективный сад и, нанося удары и угрожая, вымогали деньги у матери Меньщиковой.

Наконец, все трое обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной, с которой они встретились с надуманной целью купить у нее автомобиль в октябре 2019 года. Однако приобретать машину злоумышленники не планировали, владелицу жестоко убили, а автомобиль продали. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Как уточнили в областном суде, сегодня в ходе заседания Ахметвалиеву, Федоровичу и Меньщиковой была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на шесть месяцев – до 27 мая 2021 года. Судебное следствие будет продолжено завтра.

Как сообщало Накануне.RU, обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной устроили настоящий саботаж в суде.