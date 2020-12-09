ЦИК будет продолжать эксперимент по сбору подписей за кандидатов через "Госуслуги"

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выразила сожаление по поводу того, что пока собирать подписи через сайт "Госуслуг" можно будет только на региональных выборах.

"Мы, конечно, будем продолжать этот эксперимент, расширяя количество пилотных проектов по сбору подписей через портал ЕПГУ ("Госуслуги"), но, к сожалению, это будет осуществляться только на региональных выборах. В федеральном масштабе мы пока не планируем таких экспериментов, поскольку у нас нет на это законодательного обоснования", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.