Госдума отложила до 1 апреля обязательную предустановку российского ПО на гаджеты

Госдума снова отложила - на три месяца, до 1 апреля 2021 года - обязательную предустановку российского программного на продаваемые в РФ гаджеты – смартфоны и SmartTV. Ранее вступление законопроекта в силу уже переносилось на полгода.

Между тем, накануне стало известно, что Минцифры России сформировало список российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства.

В перечень попали приложения Mail.ru Group, "Яндекса", а также госуслуги и платежная система "Мир". Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями.