Уралвагонзавод запускает производство железнодорожной тележки нового поколения

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") началась подготовка к производству штампосварной тележки модели 18-9999: создан новый участок и внедрены роботизированные сварочные комплексы. Это абсолютно новое изделие не только для нижнетагильского предприятия, но и для всего отечественного грузового вагоностроения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, первую такую тележку изготовят уже до конца этого года. После изготовления два полувагона на новых тележках уйдут на квалификационные испытания, а потом - в опытно-промышленную эксплуатацию.

В перспективных планах – серийное производство подвижного состава с использованием тележки модели 18-9999.

"Уралвагонзавод вновь задает тренд в российском грузовом вагоностроении, осваивая тележку нового поколения", - отмечает заместитель гендиректора УВЗ по гражданской продукции Кирилл Томащук.

Двухосная трехэлементная штампосварная тележка модели 18-9999 обладает улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками. Ее применение позволяет значительно снизить износ гребня колеса и обеспечить повышенную устойчивость движения при высоких скоростях на прямых и кривых участках. Внедрённые конструктивные решения обеспечивают пониженное воздействие грузовых вагонов на железнодорожное полотно, плавность хода и снижение шума. Новые тележки целесообразней будет использовать в подвижном составе, который требует высоких скоростей. Это, например, фитинговые и универсальные платформы, в том числе предназначенные для контрейлерных перевозок и другой специализированный состав, производство которого сегодня активно осваивает Уралвагонзавод. Пока же тележка 18-9999 установлена под полувагон, так как этот вид грузового подвижного состава имеет самые сложные и критичные условия эксплуатации.