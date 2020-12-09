В Дании россиянину предъявили обвинение в шпионаже

В Дании предъявили обвинение в шпионаже гражданину России, который находится под стражей с июля.

Как сообщает датское издание Berlingske, предполагается, что подозреваемый передавал российской разведке информацию о технологиях, связанных с энергетикой.

Предположительно, дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Также отмечается, что россиянин постоянно проживал в Дании.

Посольство РФ заявило, что рассчитывает на освобождение арестованного и считает предъявленные ему обвинения ошибкой.

В прошлом году Россия и Литва обменялись гражданами, обвиняемыми в шпионаже. По мнению литовских властей, один из граждан РФ имел целью прослушку офиса президента и его дома, второй хотел получить информацию о вооруженных силах Литвы и НАТО.