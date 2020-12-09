Суд принял к производству иск Гаттарова к Тефтелеву о защите чести и достоинства

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял к производству иск бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова о защите чести и достоинства к экс-главе города Евгению Тефтелеву. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2021 г.

Напомним, экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, в рамках досудебного соглашения дал показания на трех человек, в том числе об обстоятельствах незаконной, по его мнению, деятельности заместителя губернатора Челябинской области Гаттарова.

Руслан Гаттаров заявил, что показания, которые дал в суде Евгений Тефтелев, не соответствуют действительности и подал иск о защите чести и достоинства. Ответчиками по делу выступают осужденный экс-глава Челябинска и СМИ.