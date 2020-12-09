Госдума приняла законы о "пожизненных сенаторах" и о пожизненной неприкосновенности экс-президента
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла партию законов "во исполнение обновленной Конституции" – о Совете Федерации, о статусе депутата и сенатора, о гарантиях экс-президенту и его семье, а также о федеральной территории "Сириус". Стоит отметить, что авторами последних двух выступил не президент, а депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
"Принято и подписано президентом уже 17 законов во исполнение Конституции, 14 из них внесены президентом. Изменения внесены в 136 государственных актов", - рассказал глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В ЛДПР поддержали все законопроекты, кроме "Сириуса" (фракция воздержалась). В КПРФ выступили против "пожизненных сенаторов" и пожизненной неприкосновенности президента, по "Сириусу" коммунисты воздержались. "Единая Россия" поддержала все законопроекты.