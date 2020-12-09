09 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла законы о "пожизненных сенаторах" и о пожизненной неприкосновенности экс-президента

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла партию законов "во исполнение обновленной Конституции" – о Совете Федерации, о статусе депутата и сенатора, о гарантиях экс-президенту и его семье, а также о федеральной территории "Сириус". Стоит отметить, что авторами последних двух выступил не президент, а депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

"Принято и подписано президентом уже 17 законов во исполнение Конституции, 14 из них внесены президентом. Изменения внесены в 136 государственных актов", - рассказал глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В ЛДПР поддержали все законопроекты, кроме "Сириуса" (фракция воздержалась).  В КПРФ выступили против "пожизненных сенаторов" и пожизненной неприкосновенности президента, по "Сириусу" коммунисты воздержались. "Единая Россия" поддержала все законопроекты. 

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Госдума приняла законы о "пожизненных сенаторах" и о пожизненной неприкосновенности экс-президента

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Теги: госдума, совет федерации, неприкосновенность, сенаторы, третье чтение



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