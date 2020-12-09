На Южном Урале остановили незаконное строительство пирса на озере Увильды

Министерство экологии предотвратило попытку незаконного строительства пирса на озере Увильды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Строителей обнаружили в прибрежной береговой зоне СНТ "Чайка". Работники устанавливали сваи путем бурения скважин в озеро Увильды. Было пробурено несколько скважин и планировалось установить еще 47 свай длиной около 5 метров каждая.

Рабочие рассказали, что работы выполняли для яхт-клуба "Мираж", по договору водопользования, оформленного на физическое лицо.

Как рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в настоящий момент работы приостановлены. Проводится проверка. Озеро Увильды – это памятник природы, поэтому запрещены любые буровые работы и строительство пирсов.

"По итогам проверки будем принимать решение о возбуждении административного дела, и просчитывать причиненный ущерб. На любые подобные факты будем реагировать максимально жестко", – подчеркнул он.