09 Декабря 2020
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Происшествия В России
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

В Туле задержан юноша, готовивший нападение на учебное заведение

В Туле задержан молодой человек, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение.

У 18-летнего юноши изъяты обрез охотничьего ружья и техника, содержащая информацию об аналогичных преступлениях, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

В августе 19-летний житель Тюмени, готовивший нападение на учебное заведение, был отправлен на принудительное лечение.

Напомним, злоумышленник приобрел огнестрельное оружие и нашел все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства. Все это он спрятал у себя дома. Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали злоумышленника

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В Туле задержан юноша, готовивший нападение на учебное заведение

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Теги: тула, атака, учебное заведение



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