В Туле задержан юноша, готовивший нападение на учебное заведение

В Туле задержан молодой человек, готовивший вооруженное нападение на учебное заведение.

У 18-летнего юноши изъяты обрез охотничьего ружья и техника, содержащая информацию об аналогичных преступлениях, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

В августе 19-летний житель Тюмени, готовивший нападение на учебное заведение, был отправлен на принудительное лечение.

Напомним, злоумышленник приобрел огнестрельное оружие и нашел все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства. Все это он спрятал у себя дома. Сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали злоумышленника