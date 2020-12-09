09 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Трасса, карта, Салехард - Надым (2020) | Фото: Правительство Ямала

Открыто движение по трассе Салехард - Надым

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов открыл движение по трассе Салехард – Надым, сообщили Накануне.RU региональные власти.

"Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу", - сказал Артюхов.

Разработка проекта шла с 2005 г., строительство – с 2011 г. Дорога – технически сложный проект, который полностью реализован за счёт округа. На 344 км сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2 тыс. специалистов и более 300 единиц техники.

"Наша компания построила 76 км дороги от Надыма в сторону Салехарда. Из них 68 км сейчас в асфальтовом исполнении. Сотни человек трудились здесь круглые сутки, чтобы сдать объект в указанные сроки", – рассказал первый заместитель генерального директора ООО "Уренгойдорстрой" Виталий Дмитриев.

Трасса, открытие, Салехард - Надым(2020)|Фото: Правительство Ямала

Трасса, карта, Салехард - Надым(2020)|Фото: Правительство Ямала

Предприниматель из Надымского района Жанна Гусак полагает, что открытие дороги открывает новые перспективы для бизнеса.

"У нас очень много сырья из западной части округа, которое теперь доставлять будет проще. Кроме того, расширяются возможности для экспорта за пределы округа, открывается постоянный доступ к железной дороге в Лабытнанги", - сказала Гусак.

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Открыто движение по трассе Салехард - Надым

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Теги: Салехард - Надым, трасса, запуск



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