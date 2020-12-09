09 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Югры уклонилась от объявления 31 декабря выходным

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции уклонилась от ответа на вопрос, будет ли 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Накануне.RU.
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Она ответила, что у нее нет готового решения на этот счет.

"Такое решение может быть принято региональными властями в отношении тех, для кого мы считаемся работодателями: для государственных, муниципальных служащих, для работников бюджетной сферы – их 17%", - отметила Комарова.

По её словам, больше 30% работающих в регионе заняты на непрерывном производстве, где нет выходных. Дня них введение выходного дня 31 декабря невозможно.

"Не закрываю эту тему. В данном случае для нашего региона определяющим является то, насколько это будет удобно для подавляющего большинства работающих", - заявила Комарова.

Отметим, что в настоящий момент отдыхать 31 декабря будут жители 15 регионов страны. Это Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Томская области, Крым, Татарстан, Чувашия, Камчатский край, Ставропольский край.

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Глава Югры уклонилась от объявления 31 декабря выходным

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Теги: Наталья Комарова, правительство Югры, пресс-конференция



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