В Москве начали проверку из-за утечки данных переболевших COVID-19

Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных 300 тысяч человек , переболевших COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

По данным СМИ, в интернете появились списки переболевших коронавирусом москвичей.

Среди прочего, в документах якобы есть вся информация о течении болезни и заборах анализов.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, дающий возможность гражданам требовать от оператора персональных данных удаления сведений о себе из общего доступа. В Совфеде заявляли, что планируют рассмотрение вопроса неприкосновенности частной жизни в условиях цифровизации.