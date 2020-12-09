Население Свердловской области привьют от COVID-19 за три месяца

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как в регионе будет проходить вакцинация от COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе глава региона Евгений Куйвашев заявлял, что область готова организовать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Как сообщил Креков на сегодняшнем брифинге, уже завтра на Средний Урал в рамках клинических испытаний поступит одна тысяча доз вакцины.

"Далее до конца года мы должны получить еще почти четыре тысячи доз. Сейчас обучено 39 медицинских сестер. В январе мы планируем задействовать как минимум 19 прививочных пунктов, в первую очередь, расположенных в крупных городах.

В январе, после новогодних праздников, мы будем заниматься организацией подвоза в прививочные пункты, потому что начнется более серьезное поступление вакцины, а желающих много, и мы это знаем", - отметил вице-губернатор.

Также он рассказал, кого будут вакцинировать в самую первую очередь.

"Первые 3/4 от первого объема вакцин пойдут на медицинских работников. Особенно на тех, кто работает в амбулаторном звене, на станциях скорой медицинской помощи и имеет отношение к COVID-инфицированным. Направление номер два – это педагогические работники. Далее идут работники социальной защиты, после – работники правоохранительных органов", - уточнил Креков.

По его словам, записаться на прививку сможет любой человек.

"Такая запись будет открыта, скорее всего, в январе. До этого мы будем заниматься вакцинацией категорий, о которых я сказал. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, но количество желающих достаточно большое. Я предполагаю, что вакцинация, как и по всей России, будет идти у нас в январе, феврале и марте. За это время мы должны будем основную часть населения привить", - поделился планами вице-губернатор.

Он добавил, что будет две вакцины.

"Это "Спутник V" и вакцина производства НПО "Вектор" в Новосибирске, если говорить о следующем календарном годе. В этом году пока будет только "Спутник V". Она достаточно хорошо себя зарекомендовала, и те, кто сделал вакцину прежде, говорят о достаточно высоком уровне защиты, который она вырабатывает", - заключил Павел Креков.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что школьников Свердловской области, которые обучаются в дистанционном режиме, пока не будут возвращать обратно в классы из-за ситуации с коронавирусом.