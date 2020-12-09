На Южном Урале осудили руководителя цирковой студии, где травмировалась девочка

В Южноуральске руководителя цирковой студии, где травмировалась пятилетняя девочка, приговорили к 3 годам условно с запретом на два года заниматься педагогической деятельностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, обвиняемая не обеспечила необходимых мер безопасности при проведении занятий в цирковой студии. В августе прошлого года во время выполнения упражнения девочка упала с высоты и получила травмы.

По результатам экспертизы, ребенку причинен тяжкий вред здоровью