Госдума единогласно во второй раз сняла с рассмотрения закон о дистанционном обучении

09 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Госдума единогласно во второй раз сняла с рассмотрения закон о дистанционном обучении

Госдума сегодня единогласно сняла с обсуждения законопроект о дистанционном обучении. Его внесли на рассмотрение уже второй раз, и второй раз депутаты отказались его рассматривать. Примечательно, что в зале пленарных заседаний долго искали "виноватых", из-за которых документ снова попал в повестку дня.
Читайте также:

Депутат Вера Ганзя (КПРФ) отметила: "До конца не проработан этот вопрос, широкого обсуждения не было. Он вызывает мощнейший отрицательный резонанс у населения. Несвоевременно его рассматривать". Ее однопартиец Валерий Рашкин добавил: "У нас завтра будут проходить парламентские чтения, все лидеры фракции будут выступать, будут выработаны рекомендации. Никаких изменений в закон в повторном внесении – сейчас не надо рассматривать".

После этого спикер палаты Вячеслав Володин обратился к профильному комитету – по образованию и науке: "Почему у нас без широкого обсуждения резонансный документ выносится на рассмотрение? Зачем? Мы обсуждаем темы, которые требуют явно более эффективной работы профильных комитетов". Глава комитета Вячеслав Никонов тут же заявил, что готов снять вопрос с обсуждения, никакой острой актуальности не существует.

"А зачем тогда ставим вопрос? Зачем включили в повестку? У нас четыре заседания [до конца года] всего осталось!" – отчитал коллег Володин.

Досталось фракции "Единая Россия" – Володин спросил, почему законопроект был вынесен на совет Госдумы. Тогда уже открестился глава фракции Сергей Неверов: "Мы никогда не ставили этот вопрос как обязательный. Причем здесь фракция "Единая Россия"? Мы не настаивали на рассмотрении".

Высказался против и зампред Госдумы Петр Толстой: "Это крайне больной вопрос, особенно в больших городах. У всех вал обращений. Будет неправильно, если мы будем делать вид, что ничего не происходит. Этот вопрос касается каждой семьи".

Единственный, кто высказался за рассмотрение – Владимир Жириновский. Он заявил коллегам, что если повысится смертность среди школьников из-за непринятия законопроекта, то они будут виноваты. На это Никонов возразил, что законопроект не несет никаких кардинальных решений и от него уж точно не будет зависеть смертность.

Выяснилось даже, что этот законопроект не является приоритетным для правительства, хотя оно и поддерживает документ, разработанный группой сенаторов.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума единогласно во второй раз сняла с рассмотрения закон о дистанционном обучении

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, дистанционное обучение, парламентские слушания, вячеслав володин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2020 09:42 Мск В Госдуме пройдут парламентские слушания по законопроекту о дистанционном обучении

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети