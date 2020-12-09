Госдума единогласно во второй раз сняла с рассмотрения закон о дистанционном обучении

Госдума сегодня единогласно сняла с обсуждения законопроект о дистанционном обучении. Его внесли на рассмотрение уже второй раз, и второй раз депутаты отказались его рассматривать. Примечательно, что в зале пленарных заседаний долго искали "виноватых", из-за которых документ снова попал в повестку дня.

Депутат Вера Ганзя (КПРФ) отметила: "До конца не проработан этот вопрос, широкого обсуждения не было. Он вызывает мощнейший отрицательный резонанс у населения. Несвоевременно его рассматривать". Ее однопартиец Валерий Рашкин добавил: "У нас завтра будут проходить парламентские чтения, все лидеры фракции будут выступать, будут выработаны рекомендации. Никаких изменений в закон в повторном внесении – сейчас не надо рассматривать".

После этого спикер палаты Вячеслав Володин обратился к профильному комитету – по образованию и науке: "Почему у нас без широкого обсуждения резонансный документ выносится на рассмотрение? Зачем? Мы обсуждаем темы, которые требуют явно более эффективной работы профильных комитетов". Глава комитета Вячеслав Никонов тут же заявил, что готов снять вопрос с обсуждения, никакой острой актуальности не существует.

"А зачем тогда ставим вопрос? Зачем включили в повестку? У нас четыре заседания [до конца года] всего осталось!" – отчитал коллег Володин.

Досталось фракции "Единая Россия" – Володин спросил, почему законопроект был вынесен на совет Госдумы. Тогда уже открестился глава фракции Сергей Неверов: "Мы никогда не ставили этот вопрос как обязательный. Причем здесь фракция "Единая Россия"? Мы не настаивали на рассмотрении".

Высказался против и зампред Госдумы Петр Толстой: "Это крайне больной вопрос, особенно в больших городах. У всех вал обращений. Будет неправильно, если мы будем делать вид, что ничего не происходит. Этот вопрос касается каждой семьи".

Единственный, кто высказался за рассмотрение – Владимир Жириновский. Он заявил коллегам, что если повысится смертность среди школьников из-за непринятия законопроекта, то они будут виноваты. На это Никонов возразил, что законопроект не несет никаких кардинальных решений и от него уж точно не будет зависеть смертность.

Выяснилось даже, что этот законопроект не является приоритетным для правительства, хотя оно и поддерживает документ, разработанный группой сенаторов.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения.