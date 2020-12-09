Свердловских школьников не собираются возвращать с дистанта

Школьников Свердловской области, которые обучаются в дистанционном режиме, пока не будут возвращать обратно в классы из-за ситуации с коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, был проведен анализ эпидситуации, и за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости среди школьников старшего звена – то есть тех, которые ходят на занятия.

"Мы увидели, что несколько возрос процент среди детей в возрасте от 15 лет и старше, в том числе и старшие классы, которые обучаются. На дополнительные риски в условиях такого плато, на котором мы сейчас находимся, идти, наверное, не имеет смысла. Чтобы от плато не перейти к повышению, потому что у нас прямо противоположная задача.

К тому же не так много времени осталось до начала собственно каникул. И в текущий момент мы не считаем целесообразным с точки зрения здоровья вывод остальных учащихся на стационарное очное обучение. При этом те классы, которые сегодня обучаются, находясь в школе – они продолжат там обучаться", - рассказал Креков.

Также он не стал исключать, что зимние каникулы для свердловских школьников будут продлены.

"Я скажу сразу, что если продление и будет, то не на значительный срок. Но вполне возможно, что такая мера будет предпринята. Это будет зависеть от того, как у нас пройдут предновогодние и новогодние мероприятия, какую динамику заболеваемости мы увидим в этой ситуации", - добавил вице-губернатор.

Напомним, пока режим дистанта в школах области по указу губернатора Евгения Куйвашева действует до 12 декабря. При этом в общеобразовательных школах дистант распространяется только на учеников 6-8-х и 10-х классов, остальные учатся в обычном режиме.