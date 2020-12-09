"Цирка не будет", – Комарова отказалась назвать имена новых членов правительства

Губернатор Югры Наталья Комарова отказалась назвать окончательный состав своей команды во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Цирка не будет точно. Все будет в свое время", - сообщила Комарова.

Столь длительный срок – три месяца для формирования правительства, Наталья Комарова объяснила тем, что формироваться оно будет по-новому. В него теперь входят руководители исполнительных органов власти и муниципальных образований.

"Работа завершается. Мы вели консультации, кто куда бежит и чем занимается. В установленный законом срок мы справимся с этой задачей", - заявила она.

Напомним, на формирование правительства у главы региона есть три месяца после вступления в должность.