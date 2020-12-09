Довыборы четырех депутатов в Госдуму обошлись бюджету в 300 млн рублей

Довыборы четырех депутатов Госдумы в сентябре этого года обошлись федеральному бюджету в 300 миллионов рублей. Это данные отчета Центральной избирательной комиссии, который был сегодня утвержден.

"На финансовое обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Госдумы были выделены средства федерального бюджета в объеме 338,7 млн руб. Фактические расходы составили 300,1 млн руб. Экономия бюджетных средств при проведении выборов составила 38,5 млн руб. В соответствии с законом неизрасходованные средства будут до конца года возвращены в федеральный бюджет", - сообщил на заседании ЦИК зампред комиссии Николай Булаев.