В России за сутки выявили менее 27 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 190 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве зарегистрировано 5 145 заболевших, в Петербурге – 3 761.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции.

В целом за сутки умерли 559 пациентов, выписаны по выздоровлению 26 266 человек.

За весь период в России от коронавируса скончалось 44 718 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 007 792 человек.

Ранее сообщалось, что темп распространения COVID-19 в России начинает стабилизироваться . Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, наиболее стабильная ситуация отмечается в Чечне, Татарстане и Краснодарском крае, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обратная ситуация регистрируется в Архангельской области, республиках Карелия и Коми.