Больницу-долгострой Нижневартовска сдадут летом следующего года

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции прокомментировала ситуацию с одним из самых известных долгостроев автономного округа – нижневартовской окружной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что опасения по поводу того, что вновь могут быть сорваны сроки строительства, у нее есть – они есть до тех пор, пока тот или иной объект не сдан в эксплуатацию, имея ввиду не только больницу, но и все проблемные объекты.

"Думаю о том, как заменить муниципальных государственных заказчиков на внебюджетные чтобы обеспечить выполнение условий в срок. Но бодливому теленку Бог рога не дал. Пока я не нашла повсеместную поддержку, потому что это можно реализовать, когда команда одинаково понимает цели, задачи, воможности", - отметила Комарова.

Она сообщила, что объект находится в "передовой системе контроля". На очередном собрании штаба представитель генподрядчика извинился за сроки отклонения от графика производства работ, но при этом были публично взяты обязательства, что в установленные по контракту сроки – июль 2021 г – объект будет готов. В декабре планируется закрыть вторую очередь строительства объекта.

Напомним, больницу в Нижневартовске строят уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015. Ввести комплекс в эксплуатацию власти планируют в 2021 г.