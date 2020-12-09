09 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

За два дня в Свердловской области скончались 30 covid-зараженных

На территории Свердловской области второй день подряд фиксируется 15 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией, что увеличивает статистику до 1 тыс. 148 случаев.

Из новых 385 случаев заражения, 187 являются жителями Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Остальные заболевшие из Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Кушвы, Краснотурьинска, Невьянска, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 49 тыс. 776. 42 тыс. 30 человек уже оправились от болезни, включая и 386 пациентов, выписанных накануне.

На сегодняшний день 624 зараженных находятся в тяжелом состоянии. Из них 339 - в реанимационно-анестезиологических отделениях, 225 – подключены к аппаратам ИВЛ. 992 пациента в состоянии средней степени тяжести наблюдаются в государственных больницах, 1 тыс. 429 – в муниципальных.

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За два дня в Свердловской области скончались 30 covid-зараженных

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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