Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года – план работы ЦИК

Центральная избирательная комиссия России сегодня представила план работы на 2021 год.

По словам секретаря Центризбиркома Майи Гришиной, основным мероприятием в следующем году станут выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Вопреки различным предположениям, пока их дата неизменна – они назначены на единый день голосования в сентябре. Досрочные выборы не предусмотрены.

"19 сентября помимо выборов в Госдуму пройдут выборы глав регионов в восьми субъектах, выборы в 39 заксобраний регионов, а также выборы в муниципалитетах", - рассказала Гришина.