В свердловской поселке загорелась поликлиника. Все пациенты и медики эвакуированы

Сегодня в 10.53 сотрудники ГУ МЧС получили сообщение о пожаре в поликлинике п. Бобровский Сысертского городского округа (Свердловская область). Оперативно прибыв на место происшествия, пожарными было эвакуировано 32 человека: 11 – пациенты, остальные персонал медучреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пострадавших нет. Пожар распространился на площади 5 кв.м.. Огнем было повреждено оборудование в рентген-кабинете на первом этаже двухэтажного здания.

В 11.44 пожар был успешно локализован, а открытое горение ликвидировано.