Сирийцы попросили Комарову о медицинской помощи

Врачи Югры будут в формате телемедицины консультировать пациентов из Сирии, передает корреспондент Накануне.RU.

Просьба об этом поступила главе региона во время пресс-конференции от сирийского информационного центра. Наталья Комарова пообещала, что консультации будут. Оказывать помощь сирийским больным будут специалисты Окружной клинической больницы, Сургутской клинической травматологической больницы и Окружного кардиологического диспансера.

Губернатор отметила необходимость синхронизировать действия министерства обороны Сирии и Югры.

Отметим, что Югра – стала первым российским регионом, который заключил соглашение о сотрудничестве с Сирией. Ранее переговоры велись только на уровне федерации.