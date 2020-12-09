09 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Николай Цуканов, Алексей Добровольский, Наталья Комарова, больница, пгт Берёзово (2020) | Фото: Накануне.RU

Сирийцы попросили Комарову о медицинской помощи

Врачи Югры будут в формате телемедицины консультировать пациентов из Сирии, передает корреспондент Накануне.RU.
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Просьба об этом поступила главе региона во время пресс-конференции от сирийского информационного центра. Наталья Комарова пообещала, что консультации будут. Оказывать помощь сирийским больным будут специалисты Окружной клинической больницы, Сургутской клинической травматологической больницы и Окружного кардиологического диспансера.

Губернатор отметила необходимость синхронизировать действия министерства обороны Сирии и Югры.

Отметим, что Югра – стала первым российским регионом, который заключил соглашение о сотрудничестве с Сирией. Ранее переговоры велись только на уровне федерации.

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Сирийцы попросили Комарову о медицинской помощи

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Теги: сирийцы, Наталья Комарова, телемедицина



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