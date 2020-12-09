Больше сотни москвичей пошли в "поход на мэрию" против дистанционного обучения

Более сотни московских родителей утром в среду пришли в мэрию столицы, чтобы лично подать обращения с требованием отменить дистанционное обучение и вернуть детей в школу. Возглавил "поход на мэрию" депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

Напомним, решением мэра Москвы Сергея Собянина в столице на дистанционное обучение были переведены учащиеся 6-11 классов. Московские власти утверждают, что переход на дистанционное обучение для этих групп школьников стало эффективным в предотвращении вспышек коронавируса.

Участники движения "Родители Москвы" устроили встречу с Рашкиным 21 ноября на площади Гагарина в столице. Они обозначили, что выступают не против развития технологий, но не в том виде, в котором дистанционное обучение представлено сейчас. Они отметили, что постоянное нахождение за компьютером негативно сказывается на здоровье детей.

Активисты также собрали более 26 тыс. подписей против "дистанционки", которые будут направлены в администрацию президента России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уже сегодня Госдума может рассмотреть в первом чтении пакет поправок, внесенный группой сенаторов. Они предлагают некоторые изменения, связанные с дистанционным обучением. В частности, предполагается разделить полномочия в этой сфере между Минпросвещения и Минобрнауки. При этом документ не регламентирует, кто и в какие сроки и каким оборудованием должен обеспечивать учащихся и учителей на дистанционном обучении, не вводятся и изменения в СанПиНы. В Минпросвещения говорят, что эти моменты будут регулировать подзаконные приказы министерств, которые ведомства выпустят после приятия поправок.