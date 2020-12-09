Депутаты выбрали главу Чебаркуля

Главой Чебаркуля избрана Светлана Виноградова. За нее проголосовали 18 депутатов, пятеро отдали голос за депутата Алексея Исмагилова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, на пост главы города претендовали 12 человек. Один кандидат выбыл по состоянию здоровья. 1 декабря кандидаты прошли тестирование и собеседование. В результате конкурсная комиссия отобрала двух победителей: и. о. главы города Светлану Виноградову и депутата Алексея Исмагилова.

Большинство депутатов на заседании поддержали кандидатуру Виноградовой.