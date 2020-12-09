09 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

Глава Югры не смогла назвать стоимость моста через Обь в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции не смогла назвать стоимость строительства моста через реку Обь в Сургуте, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент ведётся разработка проектно-сметной документации. Представить её должны будут в декабре текущего года.

"Решение не принято. Над проектом работают эксперты, я уверена, что они справятся этой задачей и сформируют вместе с разработчиком проектно-сметной документации справедливую, обоснованную стоимость проекта", - заявила она, отметив, однако, что "дешёвым объект не будет".

Губернатор отметила также, что уровень участия Правительства РФ в проекте очень высокий. В настоящий момент оформляются решения которые закрепляют обязательства сторон правительства региона и Правительства РФ. Модель финансирования проекта такова: 40% стоимости оплачивается из бюджета Югры, 60% - из федеральной казны.

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Глава Югры не смогла назвать стоимость моста через Обь в Сургуте

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Теги: Наталья Комарова, мост. Обь, Сургут



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