Россиян призвали не ждать открытия границ с популярными странами до осени 2021 года

Границы некоторых стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты до сентября 2021 года, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Он добавил, что власти большинства других стран предполагают, что границы могут быть открыты для пересечения после летнего сезона, передает ТАСС.

Россия из-за ситуации с коронавирусом с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. С августа оно постепенно начало возобновляться. Европа, как и популярные у россиян страны Азии и Ближнего Востока, все еще не открыли границы для наших сограждан.