"Власти Югры делают всё, чтобы экономика региона не падала"

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что власти автономного округа "делают все возможное, чтобы, несмотря на пандемию коронавируса, экономическая активность в регионе не падала", передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопрос о состоянии экономики – сможет ли бюджет округа выдержать ещё год, до полного взятия под контроль ситуации с коронавирусом, Наталья Комарова отметила что бюджет на 2021 г. и ближайшую "трехлетку" уже утвержден.

"Мы это сделали, опираясь на утверждённые государственные программы, рассчитав все объёмы необходимых ресурсов. Напряжение в экономике высокое. Мы видим напряжение для малого и среднего предпринимательства", - отметила глава региона.

Она отметила, что предприятия якорных отраслей региона – добыча нефти и газа, переработка углеводородов, строительная сфера, переработка древесины – ни на день не приостанавливали работу. Под свои потребности эти компании формируют заявки для малого и среднего бизнеса.

"Мы делаем всё необходимое, чтобы экономическая активность не падала. Никогда не скажу, что всё удалось. Риски есть и остаются. В большой степени мы зависим от международной рыночной повестки", - заявила глава региона.