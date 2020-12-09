09 Декабря 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава РФПИ Кирилл Дмитриев (2014) | Фото: Накануне.RU

"Власти Югры делают всё, чтобы экономика региона не падала"

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что власти автономного округа "делают все возможное, чтобы, несмотря на пандемию коронавируса, экономическая активность в регионе не падала", передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопрос о состоянии экономики – сможет ли бюджет округа выдержать ещё год, до полного взятия под контроль ситуации с коронавирусом, Наталья Комарова отметила что бюджет на 2021 г. и ближайшую "трехлетку" уже утвержден.

"Мы это сделали, опираясь на утверждённые государственные программы, рассчитав все объёмы необходимых ресурсов. Напряжение в экономике высокое. Мы видим напряжение для малого и среднего предпринимательства", - отметила глава региона.

Она отметила, что предприятия якорных отраслей региона – добыча нефти и газа, переработка углеводородов, строительная сфера, переработка древесины – ни на день не приостанавливали работу. Под свои потребности эти компании формируют заявки для малого и среднего бизнеса.

"Мы делаем всё необходимое, чтобы экономическая активность не падала. Никогда не скажу, что всё удалось. Риски есть и остаются. В большой степени мы зависим от международной рыночной повестки", - заявила глава региона.

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"Власти Югры делают всё, чтобы экономика региона не падала"

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Теги: Наталья Комарова, деньги



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