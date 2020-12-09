09 Декабря 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

"Возможен взрывной спрос на российскую вакцину от коронавируса" – Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин не исключает, что на мировом рынке возникнет "взрывной спрос на [российскую] вакцину от коронавируса. Об этом он заявил на открытии форума "Сделано в России". Глава кабинета министров отметил, что сначала, конечно, вакциной будут обеспечены граждане России.

Также председатель правительства рассчитывает на рост спроса за рубежом на российские IT-технологии и товары. "Наши товары могут и должны конкурировать на мировых рынках, некоторые из них не имеют аналогов", - заметил Мишустин.

Вместе с тем, он пожаловался на мировую систему торговых отношений, которая "была разбалансирована задолго до появления коронавируса".

"Наша цель – в самые короткие сроки вырастить в промышленности и с/х максимально конкурентоспособный сектор. Это относится как к крупным, так и малым предприятиям. К 2030 году несырьевой экспорт должен превысить 70%", - добавил премьер, отметив, что за девять месяцев в этом году неэнергетический экспорт в России превысил $111 млрд.

В противовес санкциям есть и тенденция, появившаяся благодаря коронавирусу – в ряде стран выросли закупки на создание экстренных резервов. "Есть целый ряд отраслей, который сумел воспользоваться ситуацией", - отметил Мишустин и привел в пример агропромышленный комплекс, у которого экспорт по итогам девяти месяцев 2020 года вырос на 15%.

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"Возможен взрывной спрос на российскую вакцину от коронавируса" – Мишустин

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Теги: экспорт, вакцина, михаил мишустин



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